Мажилис ратифицировал соглашение по упрощению таможенного контроля между РК и Турцией

Товары через таможенную границу Казахстана и Турции будут проходить быстрее. Соглашение сторон об упрощении процедур ратифицировали сегодня депутаты нижней палаты Парламента. Документ, который, в частности, предусматривает организацию информобмена между Правительствами двух стран, направили на дальнейшее рассмотрение в Сенат. Положения соглашения мажилисменам представил Замглавы кабмина – министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, документ предусматривает сокращение сроков растаможки товаров и транспортных средств благодаря электронному обмену сведениями по ним. Ответственность за этот процесс понесут компетентные должностные лица, которых определят таможенные органы Сторон. Как подчеркнул Ерулан Жамаубаев, после разработки специальных технических условий для обмена информацией, будет запущен пилотный проект. А уже на следующем этапе стороны начнут обмен сведениями на регулярной основе.

Ерулан Жамаубаев, Заместитель Премьер-министра, Министр финансов РК:

- В целом проект Соглашения направлен на упрощение и оптимизацию таможенных процедур между Сторонами. Ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий для нашей страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета.