Четыре казахстанских фильма вышли в финал Евразийского фестиваля в Лондоне. Он стартовал сегодня и завершится 30 мая. Об этом сообщает оргкомитет киносмотра. Так, за победу в номинации «Лучшее короткометражное кино» поборется фильм «Barn» режиссера Рамазана Ҳалиолла. За «Лучшее документальное кино» - картины Ақбөбек Төлжановой и Aлмаса Максута – «Пробуждение спящей красавицы» и «Segiz». А на звание «Лучшее Евразийское кино» выдвинут фильм о голодомере «Плачь Великой степи» Марины Кунаровой. Всего в этом году на кинофестиваль были поданы заявки из 18 государств. Помимо нашей страны, участвуют Великобритания, Украина, Израиль, Грузия, Азербайджан, Франция, Беларусь, Аргентина, Россия, Армения, Узбекистан, США, Иран, Польша, Швеция, Молдавия, Кыргызстан.