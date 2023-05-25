Шесть объектов от Казахстана внесут в список ЮНЕСКО

Городища Сыганак, Сауран, Яссы, Отырар, Жанкент и памятники Жетыасарского оазиса. Шесть объектов могут внести в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО от Казахстана. Эту работу в рамках подготовки и продвижения серийной транснациональной номинации «Великий Шелковый путь: Фергано-Сырдарьинский коридор» наша республика проводит совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщает минкультуры и спорта.

К слову, ранее в список ЮНЕСКО от Казахстана уже вошли 10 исторических памятников. Довести их число до 16 намерены к 2025 году, а уже к 2030-му - увеличить количество до 20 объектов. В ведомстве подчеркнули: это станет важным шагом в популяризации, развитии и сохранении духовного достояния казахского народа.