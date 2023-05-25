50 детских оздоровительных лагерей построят в РК к 2026 году

В Казахстане к 2026 году построят 50 детских оздоровительных лагерей и 100 центров инновационного творчества. В Правительстве обсудили вопросы организации досуга и занятости детей в период каникул. Так, оздоровительными мероприятиями в летний сезон будет охвачено порядка 2,8 млн ребят. Также в стране откроют свои двери более 200 загородных и свыше 10 тысяч пришкольных, профильных и палаточных лагерей. Кроме того, профильное ведомство планирует организовать больше пятисот мероприятий в сфере культуры и свыше 300 - в области спорта и туризма.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Акимам регионов в период каникул необходимо обеспечить бесплатное посещение музеев, театров, заповедников, национальных парков и спортивных объектов. Для детей из отдаленных населенных пунктов организовать выезды в культурно-исторические места, столицу. Министерству просвещения совместно с Министерством культуры следует решить вопрос создания единой электронной платформы по охвату детей кружками, секциями, лагерями, оздоровлением и досугом на основе Национальной образовательной базы данных.