Криминалистическая цифровая лаборатория появилась в Казахстане

Установить личности правонарушителей в Казахстане станет проще. В стране заработала первая криминалистическая цифровая лаборатория. Благодаря новым диджитал-технологиям, специалисты смогут оперативно проводить компьютерные экспертизы, а также распозновать и идентифицировать личности по биометрическим признакам на фото- и видео материалах.

Марат Ахметжанов, Министр МВД РК:

- Преступники, правонарушители должны почувствовать, что мы идем на шаг впереди. Вот это самое главное. Сегодня мы боремся с последствиями. Сейчас мы разрабатываем карту прогнозов возможных преступлений. Мы должны идти на опережении.

Мухит Сулейменов, Замначальника Управления ОКД МВД РК:

- Здесь концептуально новое оборудование, новое программное обеспечение, которое позволит в кратчайшие сроки проводить компьютерные технические исследования. Это новый вид исследования на сегодняшний день в системе МВД. До этого мы не проводили. Назначали в другие государственные специальные органы. Проект начался буквально с начала года в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом. Есть результаты по системе идентификации лиц. Уже практически все латентные кражи мы раскрываем, сидя в кабинете. Криминалист идентифицирует людей удалённо. Также мы имеем возможность подключиться в онлайн режиме к камерам по айпи-адресам и устанавливать лица, которые совершили те или иные правонарушения.

В МВД отметили, что эта мера - лучший способ предупреждения противоправных действий и, как результат, – повышение уровня общественной безопасности. Отметим, в ведомстве также функционирует и молекулярно-генетическая лаборатория. В ней собираются базы данных ДНК-образцов осужденных, биологических следов, изъятых с мест происшествий.