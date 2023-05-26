Приложение о достопримечательностях Казахстана появится на арабском языке

Больше о достопримечательностях Казахстана смогут узнать туристы из арабских стран. Для этого тревел-блогер из Кувейта намерен создать специальное приложение. Помогать ему в этом будут казахстанские Ай-Ти специалисты. Несколько лет назад Халид Альмутаири уже написал книгу, посвященную Казахстану, современным городам и историческим памятникам, а также природным заповедникам. Однако в век цифровых технологий такой информации недостаточно. По словам разработчика, для того, чтобы создать полноценный путеводитель для желающих открыть для себя красоты страны Великой степи, необходимо приложение с постоянно обновляющейся информацией. Платформа «KazGo - Казахстан глазами арабов» призвана популяризировать туристическое направление и облегчить иностранцам путешествие по республике. К тому же, мобильное приложение будет доступно не только на арабском, но и других языках.

Халид Альмутаири, тревел-блогер, Кувейт:

– Казахстан - огромная и интересная страна. Иностранцы, особенно арабское население должны узнать о ней и о таких городах, как Алматы, Астана. В Казахстане впервые я побывал в 2019 году. Но перед тем как отправиться в вашу страну, у меня возник информационный голод, было очень мало сведений об исторических местах и достопримечательностях. Тогда нам пришлось воспользоваться гугл мапс. В это же время у меня зарождается мысль создать приложение, в котором могли бы разместить информацию о Казахстане для туристов из арабских государств. А в вашу страну невозможно не влюбиться. Меня могут понять лишь те, кто побывал в стране Великой степи.

Большая работа по привлечению турпотока в республику ведется и со стороны государства.

Айдана Джезмурзина, Главный эксперт Управления привлечения инвестиций и продвижения МКС РК:

- Казахстан планомерно привлекает туристов из арабских стран. Например, с января этого года стало больше прямых рейсов между Казахстаном и ОАЭ. Также наша страна активно участвует в международных выставках в регионе, приглашает инфлюенсеров в рамках информационных туров и проводит B2B-встречи. Уже в конце мая в Эр-Рияде и Дохе пройдут B2B-встречи с участием наших туроператоров и местного турбизнеса.

О том, что интерес к Казахстану и спрос на маршруты в нашу страну заметно выросли среди туристов из арабских стран, отмечает ближневосточное бизнес-издание Zawya. Оно связывает это с тем, что на международной выставке Arabian Travel Market в Дубае отечественные туркомпании интересно презентовали страну и заключили немало контрактов. К тому же, на этом мероприятии республику наградили как трендовую дестинацию для путешественников из Ближнего Востока.

Автор: Толкын Нуриаменова