Филиалы ведущих мировых вузов будут открыты в Казахстане. Работа в этом направлении сейчас активно ведется профильным ведомством. Открыть свои представительства в стране могут Британские Университеты. Такое предложение недавно обсудили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и руководители университетов Соединеного Королевства в Лондоне.

Айболат Абитбеков, Заместитель Директора Департамента Министерства науки и высшего образования РК:

- Саясат Нурбек рассказал о поручении Главы государства открыть 5 филиалов ведущих университетов в Казахстане, в том числе по техническим направлениям. В целом представители британских университетов выразили оживленный интерес к реформам, которые происходят у нас в стране. Встреча прошла в конструктивной обстановке. Стороны пришли к тому, что продолжат сотрудничество в дальнейшем.

Кроме того, в Казахстане планируется открытие филиала Шанханского университета Южной Кореи. Одно из лучших учебных заведений страны Утренней свежести будет базироваться в Кызылорде. По данным регионального акимата, помимо этого, руководство отечественного вуза уже заключило соглашение по реализации совместных проектов и с Сеульским Кибер университетом.

Отметим, открытие филиалов зарубежных учебных заведений позволит стране интегрироваться в мировое образовательное пространство и готовить высококвалифицированных специалистов для казахстанской экономики.