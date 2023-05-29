Отечественные дизайнеры и ювелиры представили свои коллекции в Италии

Казахский неофольклор в модных образах покоряет мировые подиумы. Свои коллекции в Италии представили отечественные дизайнеры и ювелиры. Модельерам, по мнению собравшихся ценителей прекрасного, удалось главное - отразить самобытность и красоту страны Великой степи.

Вниманию публики были представлены женские костюмы и мужские чапаны в современном исполнении, сообщает посольство Казахстана в Италии. Продемонстрировали на показе и традиционный свадебный наряд невесты. Кроме того, были представлены различные женские украшения, выполненные в национальном казахском стиле. Также для гостей была организована выставка ковров и других изделий из самого любимого материала номадов - войлока. Заключительным аккордом модного показала стала насыщенная концертная программа.