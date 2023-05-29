Международный форум «Уроки пандемии: опыт Казахстана» состоялся в Астане

Мир должен быть готов к любым испытаниям в виде новых вирусных мутаций и их распространения. Странам необходимо объединиться, учитывая пережитый опыт, связанный с пандемией коронавируса. Об этом заявили участники международного форума в Астане, посвящённого борьбе отечественных ученых с Covid-19. К слову, этой теме, а именно подвигам казахстанским исследователей, создавших за короткое время собственную вакцину QazVac посвятили специальную книгу. Ее презентовала в рамках форума одна из разработчиков препарата - Президент национальной академии наук – Кунсулу Закарья. По ее словам, в издании раскрывается полный цикл создания вакцины – от разработки и клинических испытаний до запуска производства.

Кунсулу Закарья, Президент Национальной Академии наук при Президенте РК:

- Благодаря усилиям нашего руководства страны, а именно непосредственному поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и при непосредственно его контроле, мы разработали эту вакцину, мы построили первый в Центральной Азии и Казахстане биофармацевтический завод, а также Биофарм полного цикла, который на сегодняшний день сертифицирован согласно международному стандарту GMP. Мы получили вакцину, было произведено более 6 млн доз вакцины. Это значит, что 6,5 млн человек получили эту вакцину при вакцинации и в период ревакцинации. Это значит, что мы сохранили жизни и здоровье наших людей.

Участие в работе форума приняли известные ученые - генетики, вирусологи и эпидемиологи не только из нашей страны, но из США, Турции, Австрии и Кыргызстана. Эксперты едины во мнении - созданные вакцины предстоит усовершенствовать. Только так они не потеряют свою эффективность.

Шухрат Миталипов, учёный, генетик, Глава Центра эмбриональной клеточной и генной терапии Орегонского университета здравоохранения и науки, США:

- Нам надо будет выучить уроки, которые мы получили с Ковид-19 и научиться очень быстро предупреждать новые заболевания, разрабатывать методы лечения, чтобы снизить эффект этого вируса. Нам надо уже начинать не ждать, когда вирус уже начнет, а скорее всего предугадывать какие следующие виды вируса могут прийти. У ученых есть разработки, допустим, каким более опасным будет следующих вирус. Скорее всего нам надо уже кандидаты этих вакцин разработать и очень быстро производить на заводах, если действительно такое случится.

Автор: Айгерим Акимжанова