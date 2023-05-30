Казахстан вновь возглавил рейтинг Международной Ассоциации бокса

Казахстан возглавил рейтинг Международной боксерской ассоциации. Наша страна расположилась на первом месте, следом идет Узбекистан и завершает тройку лидеров - Россия, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Напомним, на прошедшем в Ташкенте чемпионате мира казахстанская сборная выиграла сразу четыре золотые медали и одну серебряную. Победу нашей стране принесли Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай.