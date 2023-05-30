Казахстан признан лидером в области безопасности полетов среди стран СНГ

Казахстан среди стран СНГ признан лидером в области безопасности полетов. Уровень соответствия этому стандарту в стране составляет 82%. Республика по показателю стоит на одном уровне с такими странами Европейского Союза, как Дания и Польша. Об этом на заседании Правительства в Астане заявил глава Мининдустрии Марат Карабаев. По его словам, растет вместе с этим и авиатранзитный потенциал Казахстана. Объем таких полетов за прошлый год составил 410 тысяч самолетов. Это на 90% больше показателя 2021 года.

Марат Карабаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

- Для обеспечения непрерывного роста уровня безопасности в 2019 году кардинально реформирована система гражданской авиации на основе европейской модели. Создана Авиационная администрация Казахстана, которой на законодательном уровне переданы контрольно-надзорные функции в сфере гражданской авиации. С момента создания организации было проведено 934 проверок и сертификаций, а также было выдано около 1500 разрешительных документов для выполнения полетов.

По словам министра, в целом, гражданская авиация демонстрирует рост. В прошлом году отечественные авиаперевозчики обслужили на 17% больше пассажиров, а это более 11 миллионов человек. Казахстан также продолжает развивать сеть международных авиамаршрутов. Сегодня их 103 в 27 стран мира. В планах - открыть в этом году 9 новых авианаправлений.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- К 2025 году начнутся полеты еще в 17 городов, включая рейсы в Нью-Йорк, Женеву, Сингапур, Вену, Париж. Расширение международных маршрутов способствует дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества нашей страны с другими государствами.