Новое месторождение редких металлов разработают в Казахстане

Новое месторождение редких металлов будут разрабатывать в Казахстане. По данным национальной атомной компании страны, лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Верхний Иргиз в Актюбинской области получил Ульбинский металлургический завод. Им будет проведена оценка и подтверждение запасов ресурсов редких металлов - тантала, ниобия, бериллия.

Ожидается, что в результате производство будет обеспечено собственной минерально-сырьевой базой. А это снизит себестоимость конечной готовой продукции и повысит экономическую эффективность.