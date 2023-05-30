ООН высоко оценивает вклад Казахстана в миротворческую деятельность

Активное участие Казахстана в миротворческой деятельности высоко оценили в ООН. Об этом говорится в сообщении МИД. В международной организации отмечают, что за годы тесного взаимодействия Астана стала действенным участником на миротворческом треке, демонстрируя высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих. Особо подчеркнули эксперты и созданные в стране условия по повышению профессионализма отечественных миротворцев в рамках действующего в Алматы Центра подготовки. В свою очередь, внешнеполитическое ведомство нашей страны подчеркнуло, что Казахстан намерен и дальше наращивать миротворческую деятельность в рамках ООН.