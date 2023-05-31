31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода

Сегодня в Казахстане вспоминают о самых трагических страницах истории. 31 мая - День скорби по жертвам политических репрессий и голода. Напомним, в результате массовой коллективизации от недоедания погибли по меньшей мере 2 миллиона человек. А репрессиям и гонениям по политическим мотивам подверглись больше ста тысяч казахстанцев, при этом свыше 20 тысяч были расстреляны.

Репрессии унесли жизни видных представителей казахской интеллегенции. Среди них были выдающиеся ученые, исследователи, известные деятели культуры. Одной из жертв политрепрессий стал и Темирбек Жургенев. Яркий представитель интеллектуальный элиты страны, он внес неоценимый вклад в развитие казахской культуры.

Бауыржан Имангалиев, Заслуженный деятель культуры РК:

- Он тесно сотрудничал с деятелями Алаша. В частности – с Ахметом Байтурсуновым. Также будучи наркомом просвещения республики Жургенов поручил Турмагамбету Изтлеуову перевести на казахский язык «Шахнаме» Фердоуси. Под его руководством был собран и впервые опубликован стихотворный сборник казахских акынов «Терме». Благодаря ему были открыты галереи, музеи, театры. Все это сделал он - Темирбек Жургенов, первый ректор первого казахского педагогического вуза. Он совершил большую революцию в области культуры и образования в Казахстане за свою короткую жизнь в 39 лет.

Тяжелые условия - голод и гонения вынудили сотни тысяч казахов покинуть свою родину. Целым семьям приходилось оставлять нажитое и откочевывать в поисках убежища. Многие держали свой путь в Турцию. Дорога была нелегкой. Одному из караванов, по словам историков, пришлось пересечь Гималаи, Индию и Пакистан.

Жандос Болдыков, Директор Национального центра рукописи и редких книг

– В этом караване из 45 тысяч человек, по сохранившимся данным, только до Индии дошло 3200 человек. Многие из них погибли уже в самой стране. Причиной стали невыносимая жаркая погода, а также различные заболевания, как чума. А те, кто сумел выжить, остались в Пакистане и Турции. До Турции в итоги дошли 1200 человек.

Потомки тех переселенцев из поколения в поколение передают рассказы предков о тех тяжелых событиях. Пронзительно и глубоко в стихотворной форме о переживаниях, вынужденно покинувших родину, рассказал поэт Зейнел Сурмели. Кстати, его произведения уже совсем скоро будут изданы на казахском языке.

Мухаметкали Баймуханов, Заслуженный деятель культуры РК:

- Он написал о трагических событиях того времени в своих стихотворениях. В его произведениях ярко прослеживаются различные эмоции. Его книгу, которая написана староарабским шрифтом, мы специально привезли из Стамбула. Я надеюсь, что сумел при переводе донести то, что задумал автор.

Напомним, в 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о создании госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Ее цель – восстановить историческую справедливость для всех пострадавших в том трагическом периоде.