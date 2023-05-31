Учительница из Астаны разработала уникальную методику изучения английского языка

Изучение английского языка через национальный казахский фольклор. Такую уникальную образовательную методику разработала столичный учитель Замзагуль Туйтина. Она не только перевела, но и озвучила отрывки из популярных произведений казахских писателей. Таким образом, на языке международного общения заговорили персонажи из повести «Меня зовут Кожа» и сказок «Алдар Косе и Жадный бай» и «Асан и Усен».

Замзагуль Туйтина, учитель английского языка школы-лицея №38 г. Астана:

- Если ты с человеком разговариваешь на том языке, который он понимает, то ты можешь узнать его мысли, если ты будешь говорить на его родном языке, то откроешь путь к его сердцу. С помощью моей методики казахоязычные дети могут заучивать целые словосочетания и идиомы, а также сравнивать образы героев, например, Тома Сойера и Кожа.

Новый подход к преподаванию иностранного языка не только повысил уровень лингистических знаний школьников, но и, в целом, положительно сказался на их успеваемости. Пользоваться пособием можно и в электронном формате. Для этого с помощью камеры телефона нужно считать специальный QR-код.

Мерей Турсынбай, учащаяся школы-лицея №38 г. Астана:

- Это очень удобный инструмент. Сейчас у всех есть мобильные телефоны. Благодаря методике мы можем сравнивать произведения мировой литературы с казахской. Мне особенно понравился перевод произведения «Менің Атым Қожа».

В числе ранее разработанных методик преподавания английского языка у педагога с 40-летним стажем - система обучения на основе творчества Абая. А в планах у Замзагуль Туйтиной перевести и озвучить «Қозы Көрпеш и Баян сұлу».