В Казахстане снизят сроки рассмотрения петиций госорганами

Сроки рассмотрения петиций госорганами в Казахстане будут снижены. С 60 до 40 дней для центральных госорганов и 20 - местных. Закон об общественном контроле и сопутствующие ему поправки, предусматривающие создание в стране института петиции, приняли сегодня в Мажилисе. Он направлен на обеспечение участия граждан в управлении делами государства.

Документ направили на рассмотрение в верхнюю палату Парламента. Кроме того, к объектам общественного контроля в Казахстане теперь будут относить Фонд нацблагосостояния «Самрук-Қазына» и подотчётные ему компании. В список вошли и воинские части, и военные учебные заведения, Назарбаев университет и Назарбаев интеллектуальные школы.

Мажилис принял законопроекты о работе ОДКБ

Также сегодня депутаты палаты ратифицировали и направили в Сенат три соглашения о деятельности ОДКБ. В частности, документами предусмотрено регулирование взаимодействия сторон. Это позволит обеспечить войска современными образцами вооружения, военной и спецтехникой, а также материальными средствами, в том числе медицинскими.

Султан Камалетдинов, Заместитель Министра обороны РК:

- Вашему вниманию представляется проект Закона, предусматривающий ратификацию Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. Соглашение подписано 16 сентября 2021 года в г. Душанбе на заседании Совета о коллективной безопасности. Ратификация Соглашения позволит поддерживать высокий уровень боевой готовности Коллективных сил, обеспечивающий адекватное реагирование на вызовы и угрозы международной безопасности.