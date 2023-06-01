Последний звонок прозвучал в школах Казахстана

В Казахстане сегодня прозвучал последний звонок. По данным Министерства просвещения страны, в этом году со школой попрощались более 172 тысяч выпускников. Из них свыше 6 тысяч – претенденты на знак «Алтын белгі». В целом учебный год завершили 3 млн 700 тысяч казахстанских школьников.

Отметим, в 2023 году впервые праздничная церемония прощания со школой проводится в международный день защиты детей из-за продления учебного года до 36 недель.

Гани Бейсембаев, Министр просвещения РК:

- С одной стороны, этот день немного радостный, с другой - немного грустный. Сегодня наши выпускники прощаются со школой. Я надеюсь, что каждый из вас успешно сдаст ЕНТ и покажет достойные результаты. Новые возможности открываются и для выпускников колледжей. Вы не только получили качественное образование, но и научились применять свои знание и умение на практике. Сегодня в Казахстане развитию системе среднего и технического образования дан новый импульс. Повышена эффективность подготовки кадров путем привлечения в учебный процесс будущих работодателей.

Отметим, этим летом отдыхать и оздоравливаться школьники смогут в специализированных, а также профильных и палаточных лагерях. Для этого в стране для порядка 3 миллионов подростков будут работать свыше 10 тысяч заведений.