Популярные казахские песни перевели на китайский язык
Популярные казахские песни перевели на китайский язык. В Пекине состоялась презентация первого сборника. Он включает в себя 30 известных музыкальных произведений Абая Кунанбаева, Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева, Нургисы Тлендиева и многих других выдающихся деятелей нашей страны.
Отметим, тексты популярных казахских композиий перевел китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета КНР Акбар Мажит.
Шахрат Нурышев, Посол Казахстана в Китае:
- Именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами. Уверен, что данный сборник станет еще одним ярким вкладом в фундамент дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем.
Автор: Толкын Нуриаменова