Популярные казахские песни перевели на китайский язык. В Пекине состоялась презентация первого сборника. Он включает в себя 30 известных музыкальных произведений Абая Кунанбаева, Шамши Калдаякова, Алтынбека Коразбаева, Нургисы Тлендиева и многих других выдающихся деятелей нашей страны.

Отметим, тексты популярных казахских композиий перевел китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета КНР Акбар Мажит.

Шахрат Нурышев, Посол Казахстана в Китае:

- Именно через музыку и песни происходит более глубокое восприятие культуры и обычаев между народами. Уверен, что данный сборник станет еще одним ярким вкладом в фундамент дружбы и добрососедства между Казахстаном и Китаем.

Автор: Толкын Нуриаменова