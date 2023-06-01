К. Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

С Международным днем защиты детей поздравил казахстанцев Глава государства. На своей официальной странице в Twitter Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост, подчеркнув что «Дети – это будущее нашей страны. Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства».

Отметим, в рейтинге стран по продолжительности и защищенности детства Казахстан занимает 50 место из 180 государств. За годы Независимости республика ратифицировала ряд важнейших международных документов по защите прав детей. Также в стране был принят ряд законов, где отдельно прописаны права несовершеннолетних.

Напомним, празднование 1 июня в Казахстане - добрая традиция. Так, сегодня в рамках республиканской акции «Во благо детей» проходят более 1000 различных мероприятий, благотворительных акций и конкурсов.