Нацбанк РК выставляет на продажу семь коллекционных монет

Семь коллекционных монет из золота и серебра выставляет на продажу Национальный банк Казахстана. Их реализацию начнут уже сегодня - через интернет-магазин монетарного регулятора. Коллекция относится к серии «Культовые животные и тотемы кочевников». Здесь представлены олень, лебедь, беркут, а также «ÓMIR SHEJIRESI», «KIIZ ÚI», «JETI QAZYNA» и «Год тигра». Номинал монет от 500 до 5 тысяч тенге, а тираж варьируется от 250 до тысячи штук.

Алмат Басенов, Главный дизайнер Национального банка Казахстана:

- Будет новый формат реализации, если обычные стандартные монеты – унцовые из недрагоценных металлов реализовывались посредством доставки через систему Казпочты, то здесь предусмотрен вариант самовывоза и бронирования очереди. Мы разбили продажи на две части. Завтра будет продаваться Юрта весом 1 кг, из серебра. Древо жизни – тоже очень интересная монета, 25 унцовая и золотая монета Год тигра.

Эта монета 25 унцовая. 777,5 грамм – Беркут. Как раз одна часть выполнена в тотемном виде, а другая - в натуралистическом. Здесь можно наблюдать ставку из бриллианта – 2 мм и позолота. Аверс вот такой – орнаментальная розетка, государственный герб и номинал 5 тысяч тенге.

Отметим, сейчас Национальный банк республики выпускает 30 самых разнообразных серий коллекционных монет. При этом одной из самых популярных продолжает оставаться монета, посвященная культовым животным и тотемам номадов.