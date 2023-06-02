Фильмы казахстанских режиссеров произвели фурор в Великобритании. Гран-При 5-го Евразийского кинофестиваля в Лондоне получила картина «Плач великой степи» режиссера Марины Кунаровой. Лента основана на реальных исторических событиях 1920-1930-х годов прошлого столетия. Фильм получил высокую оценку экспертов. А вот приз зрительских симпатий достался картине «Пробуждение спящей красавицы» Акбобек Толжановой. Лучшим сценарием на русском языке была признана работа «Дом» Жорабека Мусабаева. В номинации «Лучший молодой режиссер» победил Саид Аширбаев из Шымкента с фильмом «Избранный». Жюри отметило, что казахстанские картины отличаются глубоким смыслом и сильными эмоциями.