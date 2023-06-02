Рекордное число внутренних туристов ожидают в Казахстане в 2023 году

Рекордное число внутренних туристов в этом году ожидают в Казахстане. По данным Министерства культуры и спорта, их число может возрасти до 9 млн. В ведомстве также отметили, что в стране увеличилось количество объектов для отдыха. Так, в 2022 году появились 284 новых мест размещения, а их общее число приблизилось к 4 тысячам.

Единовременно эти гостиницы, хостелы и базы отдыха, могут вместить свыше 200 тысяч отдыхающих. Самыми популярными направлениями для отдыха среди казахстанцев остаются Алматы, Астана, Шымкент, Актау и Атырау.