В Астане чествует праздник госсимволов

Незыблемая основа каждого государства - герб, флаг и гимн. В нашей стране дань главным атрибутам суверенитета Казахстана ежегодно отдают, отмечая день государственных символов. Он приходится на 4 июня. Окунаясь в историческую летопись, именно в этот день 31 год назад были утверждены госсимволы.

Отметим, они, по словам историков, лаконично и ёмко представляют собой прошлое, настоящее и будущее нашей республики. Здесь каждый элемент имеет свое особенное значение, демонстрируя всему миру уникальность и богатство исторического наследия и национальных ценностей народа Великой степи, берущих начало со времен саков и гуннов.

Каржаубай Сарткожаулы, Доктор филологических наук, историк:

- В древние времена у каждого народа было 9 сакральных наследий. Это – символы и культовая атрибутика. Наши культовые символы берут начало со времен эпохи гуннов. Например, наши предки изображали солнце и луну. И эти символы мы до сих пор находим по всему Казахстану. Подобная символика отразилась и в дизайне нынешних госсимволов. К примеру, птица Самрук несла в себе символ ночного светила. Шанырак, например, символизирует в какой то мере солнце. И это отображено в наших госсимволах.

Отметим, в рамках празднования дня государственных символов в Астане прошел республиканский форум Патриотов. Участие в нем приняли видные общественные и государственные деятели. В ходе мероприятия также были награждены казахстанцы, внесшие особый вклад в развитие и процветание страны.