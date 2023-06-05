Качество жизни в сёлах достигнет высокого уровня обеспеченности

В Казахстане максимально минимизируют диспропорциональность между селами и городами. Уже к 2027 году, к примеру, уровень обеспеченности населенных пунктов, считавшихся ранее средним, станет высоким. Об этом в ходе правчаса в Мажилисе заявил глава Миннацэкономики Алибек Куантыров.

Министр представил обновленную систему региональных стандартов для населенных пунктов республики. Работа по ее совершенствованию велась в течение всего 2022 года. Документ включает минимальный и конкретный перечень объектов и услуг, необходимых для населения.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- Новая система структурирована по 12 направлениям в социальной, инженерно-транспортной, экологической и бытовой сферах жизнедеятельности. Населенные пункты сгруппированы по 5 категориям, таким как города республиканского и областного значений, города районного значения и райцентры, центры сельских округов, опорные сельские населенные пункты и другие сельские населенные пункты. Также был расширен перечень объектов и услуг СРС по каждому из типов населенных пунктов.

По словам главы ведомства, государство делает ставку на развитие регионов. Из целевых трансфертов выделяются внушительные суммы. На 2023-2025-ые годы, к примеру, предусмотрены средства в размере 4,5 трлн тенге. В 14 областных центрах республики в этом году намерены развивать инженерную и транспортную инфраструктуру. Всего запланирована реализация 67 бюджетных инвестпроектов на сумму свыше 42 млрд тенге. Еще порядка 200 млрд также направили на улучшение качества жизни в селах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».