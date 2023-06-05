Молодые писатели и поэты РК удостоятся президентской литературной премией

Специальной президентской литературной премией впервые удостоятся молодые писатели и поэты Казахстана. Лауреатов определят в четырех номинациях. Это «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература».

Победители в каждой из категорий получат звание, диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение. Участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает минкультуры и спорта.

Прием заявок стартовал уже с 1 июня в бумажном и электронном видах, а завершится 30 числа. Главное условие - предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовавшими ранее в национальных и международных конкурсах. Отметим, премия призвана оказать господдержку молодым талантам и сформировать новое поколение казахстанских авторов.