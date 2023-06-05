Мечеть в честь Султана Бейбарса открыли в Каире

Посвященные 800-летию Султана Бейбарса культурные мероприятия прошли в столице Египта. Их посетила и казахстанская делегация. Среди юбилейных событий в Каире - презентация книги о великом полководце и открытие мечети «Султан Аз-Захир Бейбарс» в честь него. Возглавил нашу делегацию спикер Сената Маулен Ашимбаев. Он отметил, что имя мудрого правителя золотыми буквами вписано в мировую историю. А события, проводимые в рамках юбилея, значимы как для египтян, так и для казахстанцев.

Отметим, в рамках юбилейной даты Султана Бейбарса в Казахстане и Египте организовано свыше 600 мероприятий. Особое значение их организации на высоком уровне, подчеркнул председатель палаты, придает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Маулен Ашимбаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть «Султан Аз-Захир Бейбарс», которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба.