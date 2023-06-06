В казахстанскую школьную программу внедрят занятия по шахматам

Факультативные занятия по шахматам намерены внедрить в учебную программу казахстанских школ. Они будут доступны для учащихся с 1-го по 4-ые классы. Пилотный проект будет запущен в 30 учебных заведениях страны. Об этом сообщает Азиатская шахматная федерация.

Там отметили, что была проведена методологическая работа совместно с Министерствами просвещения, науки и высшего образования, а также были привлечены международные эксперты. Кроме того, был изучен опыт Испании, где был реализован аналогичный проект. Стоит отметить, что в Казахстане действуют свыше 7 тысяч шахматных секций. Их количество намерены увеличить как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек в республике.