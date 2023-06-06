Казахстан выделит 1300 образовательных грантов этническим казахам из зарубежных стран

Казахстан в этом году выделит 1300 образовательных грантов этническим казахам из зарубежных стран. Получить образование они смогут в 19 высших учебных заведениях страны. Это касается только тех, кто поступает в магистратуру и докторантуру. Кроме того, абитуриентам 8 отечественных вузов выделяют 200 мест для изучения госязыка. Соответствующий проект приказа министра науки и высшего образования размещен на единой площадке для обсуждения.

Кроме того, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский национальный университет имени Гумилева предлагают иностранным гражданам в общей сложности 50 грантов. А абитуриенты из Турции и других тюркоязычных стран могут получить еще 200 грантов на обучение в Международном казахско-турецком университете.