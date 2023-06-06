Международный форум «Астана» разработан для решения четырех ключевых глобальных вопросов

Концепция международного форума «Астана» разработана для решения четырех ключевых глобальных вопросов. Это внешняя политика, безопасность и устойчивость, энергетика и климат, а также экономика и финансы. В Министерстве иностранных дел нашей страны разъяснили цель мероприятия, которое в ближайшие дни привлечет внимание всего мира.

Айбек Смадияров, официальный представитель Министерства иностранных дел РК:

- Программа включает основные доклады, панельные сессии, а также дискуссии. Форум предоставит площадку делегатам высокого уровня от Правительств, международных организаций, бизнеса и академических кругов для диалога и поиска решений актуальных и глобальных проблем в мире.

Напомним, 8-9 июня в столице Казахстана пройдет международноый форум «Астана». Среди высоких гостей мероприятия будут Эмир Катара, Президент Кыргызстана, председатель Президиума Боснии и Герцеговины, генеральный секретарь ОБСЕ и другие.