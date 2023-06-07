РК опережает страны ЕАЭС и ЦА в глобальном рейтинге по устойчивому развитию

Среди государств ЕАЭС и Центральной Азии Казахстан лидирует в глобальном рейтинге по устойчивому развитию. Республика расположилась на 39 строчек выше России и на 47 позиций выше Узбекистана. Такого результата удалось добиться благодаря внедрению крупнейшими компаниями страны в свою бизнес-модель ESG-принципов. Это подразумевает их вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Пионерами такого системного внедрения на отечественном рынке стали компании тяжёлой промышленности и добывающего сектора. Также в этом направлении свои действия активизировали финансовые институты республики.