Этническим казахам упростят получение вида на жительство в РК

Проживающим в других странах этническим казахам упростят получение вида на жительство в Казахстане. Специальная карта «Ата жолы» станет доступной для них с июля. Ее можно будет оформить через специальное мобильное приложение «Кутты мекен». Оно заработает уже в ближайшее время. Как уверяют в Министерстве труда и социальной защиты населения, карта «Ата жолы» позволит привлечь в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в республике. Она будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства.

Дастан Айткулов, руководитель Управления Комитета по миграции Мтсзн РК:

- Данному гражданину нет необходимости менять свое гражданство, которое он в свое время приобрел. Если он получил бы статус кандаса в течение одного года, он должен получить гражданство Казахстана. Если у него нет желания терять гражданство США, Франции или Германии, то он может получить карту «Ата жолы», а также на всех правах кандасов он может находиться на территории Республики Казахстан. Тут только не будут политические права. То есть он не может участвовать в выборах, избираться не может. Остальные все права по социальному обеспечению, медицинскому страхованию будут предоставлены. Обладатели карты «Ата жолы» могут находиться на территории на срок действия паспорта или в течение 10 лет.

Отметим, только с начала года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса более 8 тысяч человек. Они прибыли из Узбекистана, Китая, России, Монголии, Туркменистана и других стран. Наибольшая часть этнических казахов поселилась в Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкент.