В Казахстане увеличилась эффективность налоговых и таможенных проверок. И если первых - в 3,2 раза, то вторых - сразу в 7 раз. За счет совершенствования этих видов администрирования поступления в госказну только за прошлый год увеличились на 42%. А план государства по собственным доходам был исполнен на все 103%. Отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за прошлый год в Мажилисе озвучил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, расходы бюджета в 2022 году были направлены на 56 стратегических направлений. В стране ввели в эксплуатацию более 15 миллионов квадратных метров жилья и построили 247 новых школ, а также открыли 35 объектов здравоохранения. В целом, обозначил спикер, государство все соцобязательства выполнило в полном объеме.

Ерулан Жамаубаев, Министр финансов, заместитель Премьер-министра РК:

- В 2022 году после пандемии наблюдался постепенный рост экономики и оживление деловой активности. Рост ВВП составил 3,3%. Основными факторами были: рост в секторе услуг, реальном секторе; укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг. На фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырье уровень инфляции в Казахстане превысил целевой показатель, составив 20,3%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,9%. Безработица была удержана на уровне 4,9%.

Свое экспертное заключение к отчету Правительства на пленарном заседании Мажилиса озвучила Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова. Она сообщила, что в этом году будет проведен аудит займов, которые получили квазигоскомпании под гарантии государства. Проверки также коснутся всех подразделений Фонда соцмедстрахования. Их проведут в конце этого года. А итоги аудита озвучат уже в июне 2024 года.

Наталья Годунова, Председатель Высшей аудиторской палаты РК:

- Высшая аудиторская палата в конце текущего года по поручению Главы государства приступает к комплексному аудиту всех 20 региональных подразделений Фонда медицинского страхования. Принимая во внимание высокую социальную значимость данного вопроса, хочу обратиться к вам с предложением направить нам перечень наиболее актуальных, на ваш взгляд, вопросов, которые необходимо осветить в ходе этого аудита.