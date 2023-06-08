Заповедники «Бурабай» и «Маркаколь» включили в глобальную сеть биосферных резерватов

Президенту Казахстана вручили сертификаты о включении заповедников «Бурабай» и «Маркаколь» в глобальную сеть биосферных резерватов, а также музыкально-кукольного искусства «Ортеке» – в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их преподнесла Касым-Жомарту Токаеву генеральный директор организации Одрэ Азуле, прибывшая в республику с официальным визитом.

Отметим, на сегодняшний день национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в нашей стране насчитывает 15 природных заповедников. Кроме того, в списке нематериального культурного наследия находятся навыки сборки юрты, айтыс, празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «катырма». В том числе в реестр вошли четыре объекта, которые относятся непосредственно к казахскому культурному наследию. Это «Искусство домбрового кюя», «Курес», «Традиционные казахские асыки», «Весенние обряды казахских коневодов».