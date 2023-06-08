Книгу «Шұғылалы ертегілер» презентовали в Астане

Вынужденная миграция, поиск убежища и гражданские права. Эти насущные глобальные проблемы современности на понятном для детей языке рассказываются в сборнике «Шұғылалы ертегілер». Книга, презентованная в Астане, развивает у ребят способность к критическому мышлению. К примеру, несколько историй ломают гендерные стереотипы. Кроме того, поднимаются такие темы, как бережное отношение к природе, ведение здорового образа жизни, гостеприимство, равное и справедливое отношение к окружающим, семейные ценности. Сборник, вышедший на казахском языке, рассчитан на читателей от 5 до 12 лет.

Мария Доценко, представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане:

- Мы разбиваем и показываем, что и батырши, и батыры могут быть мальчиками и девочками. То есть мы разбиваем стереотипы, показываем другую сторону сказки. Мы надеемся, что юные читатели, а также их родители с удовольствием будут такие книжки читать, наслаждаться литературой, сказками и понимать, что девочки, женщины имеют такие же права, как и мальчики, мужчины. То есть эта книжка вроде бы для детей, но у нее глубокий смысл.

Отметим, книга «Шұғылалы ертегілер» доступна для детей как в книжном варианте, так и в аудиоформате в мобильном приложении.