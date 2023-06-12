12 июня - День общенационального траура в Казахстане

В Казахстане 12 июня объявлен Днем общенационального траура по погибшим при тушении лесного пожара в природном резервате «Семей Орманы» в Абайской области. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.

По всей стране сегодня приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Казахстанцы скорбят по погибшим. Напомним, огненная стихия унесла жизни 14 сотрудников лесного хозяйства. Президент наградил их орденами «Құрмет» посмертно.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать родным погибших всемерное содействие и помощь. Накануне Глава государства посетил место происшествия, совершил облет пострадавших от пожаров территорий и лично выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев провёл и заседание Оперштаба. Главе государства доложили о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожаров, эвакуации жителей близлежащих поселков и оказанию помощи пострадавшим.

Президент подчеркнул, что главной задачей на сегодня является недопущение человеческих жертв, локализация пожара и дал ряд поручений Правительству и акиматам, в частности, оперативно провести оценку размеров ущерба, оказать поддержку всем пострадавшим, обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших.

Напомним, за несколько суток в Абайской области сгорело больше 60 тысяч гектаров леса. Сейчас оперативные работы продолжаются. Тушение масштабного пожара, по словам специалистов, осложняется из-за ветра и жары.