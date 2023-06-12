Пожар в Абайской области: заведено уголовное дело

Пятый день бушует лесной пожар в Абайской области Казахстана. Напомним, возгорание на территории природного резервата «Семей орманы» началось 8 июня. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь распространялся стремительно и уже на следующий день полыхали 30 тысяч гектаров леса. На борьбу с пламенем были направлены шесть вертолетов и сотни единиц техники, включая дополнительные силы из соседних областей.

Тем временем жителей ближайших трех сел готовили к эвакуации. Некоторые разъехались по родственникам, не дожидаясь критической ситуации. К вечеру пятницы в регионе ввели режим ЧС природного характера. Тогда масштабы пожара выросли в два раза. Пламя охватило 60 тысяч гектаров.

К тушению пожара подключили специалистов уже ДЧС восьми регионов страны, Министерства экологии и природных ресурсов, а также военнослужащих Министерства обороны. На ночь 10 июня сообщалось, что площадь объятого пламенем леса перевалила за 60 тысяч гектаров. Велось аэровизуальное обследование и сброс воды на очаги возгорания.

Отметим, для расследования причин масштабного пожара создана межведомственная следственно-оперативная группа. А по факту чрезвычайного происшествия заведено уголовное дело. Расследование ведется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Кроме того, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело и по факту халатности.

Серик Беркамалов, юрист:

- Я думаю, круг ответственных лиц будет достаточно широкий. Вероятнее всего это будут сотрудники МЧС, Комитета лесного хозяйства. То есть все те лица, которые отвечали за пожарную безопасность в данном регионе, в данной местности, лесном хозяйстве, где произошёл пожар.

По последним данным МЧС, ликвидация огня продолжается. В тушении пожара задействовано свыше полутора тысяч человек. Работает более 300 единиц техники. Также привлечены 14 вертолетов для аэровизуального обследования и сброса воды на очаги возгорания. Всего с начала пожара сброшено около 2 тысяч тонн воды.