Казахстан подал заявку в Международную кинологическую федерацию на признание казахских тазы и тобет. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании генеральной ассамблеи организации 21-22 августа в Женеве. Главное требование федерации – наличие достаточного количества родословных и пород собак.

Бауыржан Сериккали, Президент общественного объединения «Союз кинологов Казахстана»:

- Чтобы доказать, что породы собак тазы и тобет, считающиеся одним из семи сокровищ казахского народа, являются казахскими, необходимо, прежде всего, иметь однородную родословную, без скрещивания с другими породами собак. Кроме того, порода должна непрерывно размножаться до трех поколений. К тому же, должен быть систематически установленный стандарт. Это требование международной организации. В настоящее время ведется планомерная работа по выполнению данного требования. Также для того, чтобы казахские породы собак были признаны международной организацией, необходимо иметь результаты генетического исследования, которое определяет их особенности. В отношении тазы был проведен такой ДНК-тест, который был опубликован в международном научном журнале.

Отметим, с июля заработает Национальный центр казахских пород собак. Он будет заниматься сохранением и воспроизводством тазы и тобет, а также обучать специалистов по работе с этими породами. Кроме того, центр будет выдавать свидетельства о происхождении четвероногих, вести единую родословную книгу. Напомним, в январе Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам сохранения казахских пород собак.