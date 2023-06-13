Институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения появился в РК

Институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения появился в Казахстане. Распоряжением Президента Касым-Жомарта Токаева новым омбудсменом назначена Светлана Жакупова.

Уполномоченный будет осуществлять деятельность на общественных началах и обеспечивать во взаимодействии с государственными и общественными институтам гарантии, права и законные интересы социально уязвимых категорий населения. К ним отнесли ветеранов Великой Отечественной войны, лиц с инвалидностью; получателей адресной соцпомощи и пособий по утере кормильца; пенсионеров, кандасов, а также многодетные семьи.