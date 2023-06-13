Американские тревел-блогеры продвинут туризм Казахстана

О природных красотах и уникальных объектах Казахстана должен знать весь мир. В этом уверены американские блогеры, писатели и журналисты, посетившие накануне нашу страну. Для них при поддержке USAID и компании «Казах Туризм» был организован специальный пресс-тур по достопримечательностям Алматинской области. Целую неделю зарубежные гости знакомились с культурными особенностями, традициями и природным достоянием нашей республики, чтобы поделиться новым контентом со своими подписчиками и читателями.

Кристофер Джеймс Митчелл, тревел-блогер, США:

- Я уже разместил множество материалов о вашей стране в своих соцсетях. То есть я даю небольшое представление о стране своим подписчикам. Моя цель - это помочь как можно большему числу людей лучше узнать о стране, чтобы в процессе люди поняли, какая это замечательная страна. Очень важно то, чтобы люди знали и понимали, насколько богата история и насколько удивителен Казахстан. Я много раз терял дар речи, наблюдая пейзажи с горной возвышенности. Теперь я хочу написать столько постов и публикаций, чтобы привлечь сюда больше людей и сообщить им о том, что Казахстан открыт для туристов.

Чарынский каньон, Кайынды, Кольсай. Горные вершины, озера и реки - незыблемая красота края буквально захватывает дух. Такие отзывы звучат о поездке в Алматы не только от самих путешественников, но и их многочисленных читателей публикаций. В комментариях они восторгаются невероятными пейзажами подножия гор Зайлийского Алатау и, конечно же, казахской гостеприимностью.

Кевин Уэгар, Тревел-GBCFNTKM, США, KEVIN WAGAR:

- Я остался в восторге от полученного нами опыта, от активного туризма, природы, культуры, еды. Всё было замечательно! Самое главное - это опыт общения с людьми в Казахстане. Я думаю, что главная особенность страны - это очень гостеприимные, приветливые и прекрасные жители. Казахстан - это невероятно красивая страна, где собраны воедино природа, озера, горы, лыжные курорты. Она полюбится пешим туристам. Казахстан может предложить многое для путешественников. И я очень рад тому, что могу показать ту сторону Казахстана, о которой многие в Северной Америке никогда не знали.