По 7 млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре в области Абай

В 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай и составить соответствующее заключение. Такое поручение Глава кабмина дал специальной Правительственной комиссии. Напомним, она была создана для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС. В ее состав вошли представители профильных министерств и правоохранительных органов. Премьер-министр страны провел оперативное совещание по вопросам ликвидации крупного природного пожара в области Абай и оказания поддержки пострадавшим семьям.

Алихан Смаилов отметил необходимость обеспечить нормативное материально-техническое оснащение природоохранных и лесных учреждений с упором на внедрение систем раннего обнаружения очагов возгорания, видеонаблюдения и мониторинга.

Динара Алимова, пресс-секретарь Премьер-министра РК:

- Семьям погибших из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге и еще по 2 млн на каждого ребенка. Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим. Вместе с тем более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.