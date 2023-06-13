Р. Скляр: Открытого огня нет, имеются лишь тлеющие очаги

Открытого огня нет, имеются лишь тлеющие очаги. Они, в свою очередь, уже в ближайшее время будут потушены. Так прокомментировал в кулуарах правительства Роман Скляр ситуацию в Абайской области, связанную с пожаром в «Семей орманы».

По словам первого замглавы кабмина, после полной локализации на месте будет проведена санитарная вырубка леса и произведена новая посадка деревьев. Как отметил вице-премьер, обстоятельства с бедствием осложнились непростыми погодными условиями – температура воздуха поднялась до + 38 градусов по Цельсию, а порывистый ветер достигал 25 метров в секунду. Однако все это не снимает ответственности с правительства и ответственных лиц, добавил он. Очевидно, что возможные масштабы пожара были недооценёнными.

Роман Скляр, Первый заместитель Премьер-министра РК:

- В такой ситуации мы должны действовать более оперативно. Мы упустили первоначальный момент, когда можно было локализовать. И как вы помните, 22 мая в этом же лесничестве был пожар меньшим масштабом – более 5 тысяч гектаров леса горело, его оперативно потушили и ситуацию просто недооценили. Сейчас прокуратура проводит расследование и даст на них полные ответы.

Пересмотреть алгоритмы реагирования на природные пожары. Такое поручение в ходе заседания Правительства Министерству по ЧС озвучил Глава кабмина Алихан Смаилов. Необходимо уже в первые часы направлять к местам происшествий достаточное количество техники и специалистов. Также, по его словам, ведомству совместно с Минэкологией необходимо принять меры по оснащению нацпарков и лесных хозяйств системами раннего обнаружения и мониторинга пожаров.