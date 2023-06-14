Мажилис одобрил законопроект по выплатам детям из Нацфонда

Оператором проекта «Национальный фонд - детям» будет определен Единый накопительный пенсионный фонд. Это необходимо для соблюдения целевого использования средств на счетах казахстанских ребят. Так, оператор будет заниматься открытием сберегательных счетов, производить выплату целевых сбережений, а также сбором и обработкой персональных данных физических лиц из информационной системы государственных органов без их согласия.

К слову, после исполнения ребёнку 18 лет деньги будут храниться в течение 10 лет. Если гражданин не воспользуется ими до истечения срока, средства переведут на его пенсионный счёт. Накопленные деньги юные казахстанцы смогут потратить на улучшение жилищных условий или получение образования по достижении совершеннолетия.

Унзила Шапак, Депутат Мажилиса РК:

- При аннулировании, утрате или переходе гражданства Казахстана теряется и право требования выплат, то есть эти средства он не получит. Если до достижения 18 лет ребенок остается гражданином Казахстана, эти деньги его остаются. Ребенок может уехать за границу, если он гражданство не меняет. Эти деньги сохраняются за ним и накопленные средства выплачиваются согласно нормам, предусмотренным законопроектом. Если же ребенок переедет в другую страну и снова вернется в Казахстан и получит гражданство, то все предыдущие средства будут аннулированы. К примеру, переехал ребенок за границу в 5 лет, но вернулся обратно в страну и получил гражданство в 12-летнем возрасте. Те средства, которые были накоплены ранее, аннулируются. Новый отсчет начнется уже по новому, с 12 лет.