Генпрокуратура РК рассматривает три версии причины пожара в области Абай

Генпрокуратура республики рассматривает три версии причины возникновения пожара в области Абай. Первая – поджог с целью дальнейшей продажи лесного фонда. Вторая – человеческий фактор, а именно неосторожное обращение с огнем. Еще одно предположение о причине возгорания - природный характер.

Отметим, что тушение лесного пожара продолжается. Работа не прекращается днем и ночью. По данным министерства по ЧС, угрозы населенным пунктам региона нет. Все силы и средства направлены на недопущение перекидывания возгораний на села.

Кроме того, проводятся работы по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос, проливке кромки по периметру огня, а также засыпка грунтом тлеющих очагов. Отметим, на сегодня в тушении пожара задействовано порядка 1800 человек, более 350 единиц техники. Поддержку с воздуха пожарным расчетам оказывает армейская авиация. Летчиками с начала возгорания сброшено свыше 5 тысяч 400 тонн воды.