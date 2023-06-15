Кинокартину «Бесік жыры» признали лучшим анимационным фильмом в Индии

Казахстанскую картину «Бесік жыры» признали лучшим анимационным фильмом в Индии. Короткометражная мультипликация оставила позади 132 работы кинематографистов со всего мира на Roshani International Film Festival. Стоит отметить, что картина «Бесік жыры» на международном конкурсе получила самую высокую оценку жюри, а также пришлась по душе зрителям. Кстати, лента, вышедшая в прокат в 2021 году, ранее уже завоевывала награду на престижном кинофестивале в Испании. Там она также была признана «Лучшим короткометражным анимационным фильмом».