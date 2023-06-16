В Казахстане наблюдается наплыв туристов

Всё больше иностранцев предпочитают отдых в Казахстане. Только за первый квартал в местах размещения обслужили около 228 тысяч гостей из-за рубежа. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Бюро национальной статистики, в личных целях нашу страну посетили свыше 106 тысяч человек, в деловых и профессиональных – более 121 тысячи.

Республику преимущественно посещают гости из России, Турции, Китая, Индии, Узбекистана, США и Германии. Чаще всего путешественники выбирают местом для отдыха Алматы, Астану и Шымкент. В то же время наибольшее количество посетителей курортных зон отмечено в Алматинском горном кластере. Также предпочтение отдыхающие отдают Мангистаускому и Щучье-Бурабайскому курортным зонам.