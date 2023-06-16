К. Токаев проведет второе заседание Национального курултая

Завтра, 17 июня, Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет второе заседание Национального курултая. Оно пройдет в Туркестане, сообщает пресс-служба Акорды. Напомним, инициативу создать курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Президент озвучил в своем послании народу 16 марта 2022 года. А 16 июня прошлого года в Улытау состоялось первое заседание диалоговой платформы. В нём участвовали гости со всех регионов страны, различных сфер деятельности и представители разных поколений. Тогда Касым-Жомарт Токаев отметил, что курултай будет проходить ежегодно в разных городах Казахстана.