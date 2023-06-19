Валовый сбор овощных культур в Казахстане достиг 5 млн тонн

Об этом в ходе правчаса в Мажилисе заявил Глава минсельхоза Ербол Карашукеев. По словам министра, в приоритете - ранние культуры. Их посевные площади в этом году увеличены почти на 3 тысячи гектаров и составили 27 тысяч. В целом, за последние три года овощные культуры в республике посеяли на 10-ти с половиной тысяч гектарах больше. Как итог - в 2022-м году в стране собрали почти 5 миллионов тонн овощей. Рост в сравнении с предыдущим годом составил 653 тысячи тонн. По словам Ербола Карашукеева, ведомством разработаны комлексные меры для максимального замещения импортной социально-значимой продукции на отечественную.

Ербол Карашукеев, министр сельского хозяйства РК

- В текущем году по данным акиматов областей овощные культуры размещены на площади 173,5 тыс. га. Картофель засеян на площади 197,6 тыс. га. В целом, валовый сбор овощных культур и картофеля позволяет полностью обеспечить нужды нашего внутреннего рынка.