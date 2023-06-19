В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей

Ожидается, что он станет главным координатором по урегулированию возникающих проблем и жалоб между гражданами и бизнесом. Кроме того, в стране намерены максимально упростить и ускорить процесс рассмотрения претензий от потребителей. Перевести его для начала из 4-ех в 2-ступенчатый. Новые меры в области защиты прав потребителей рассмотрены сегодня на заседании Правительства. Поправки разработаны для совершенствования законодательной базы. В частности, они, подчеркнул Глава кабмина, направлены на восполнение пробелов в сегменте онлайн-торговли и построение эффективной схемы взаимодействия: потребитель – общественное объединение – государство. Алихан Смаилов поручил внести законопроекты в установленные сроки в Мажилис , а также обеспечить их качественное сопровождение. Также премьер-министр обозначил необходимость совершенствования действующих нацстандартов, улучшающих качество жизни казахстанцев и выработки дополнительных меры по стимулированию бизнеса.