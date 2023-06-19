Казахстан возглавил председательство в диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году

На единой площадке собрались политичекие и общественные деятели, эксперты региона, лидеры неправительственных организаций, авторы Ай-ти проектов – все для того, чтобы обсудить роль представительниц разных сфер экономики в развитии технологий. Участники отметили, что необходимо поддерживать и увеличивать число девушек и женщин, работающих в области науки и инноваций. Новые технологии, прежде всего, должны нести и гендерное равенство.

Айгуль Куспан, депутат Мажилиса Парламента РК

- Сидя дома, женщина может иметь доступ к информационным технологиям и заниматься, например, только своей профессиональной деятельностью или коммерческой. Поэтому очень важно обеспечить доступ женщин к качественным информационным технологиям, к качественной информации. А для этого нужно законодательно обеспечивать доступ женщин к информационным технологиям.

Гулнора Маруфова, член Сената олий Мажлиса Республики Узбекистан

- Особенно в плане защиты прав законных интересов женщин, в продвижении их лидерства, бизнеса, экономических возможностей женщин и сегодня тоже присутствуем на очень важном мероприятии, где мы расширяем экономические права и возможности через Ай-Ти технологии, через разивтие информационных и коммуникационных технологий. Особенно среди наших женщин и девушек. Потому что мы сейчас вовлекаем их в Ай-Ти технологии и расширяем стимпрограммы. Хотелось бы сказать, что в Узбекистане идет большой, мы бы поделились опытом. В этом плане проводится очень широко масштбаная программа. И это все поддерживается со стороны руководства нашего государства. Мне хотелось бы отметить, по последним данным ООН, были проведены исследования, 87 процентов наших женщин используют интернет.

Подняли эксперты и другие актуальные темы. Это роль женщин в укреплении мира и безопасности, а также - региональное сотрудничество по обеспечению прав и интересов женщин, усилению их роли в общественной и государственной жизни. Отметим, инициатива организации диалоговой платформы принадлежит Региональному центру ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Площадка была учреждена в декабре 2020 года. В 2021-ом ее возглавил Узбекистан, в следующем — Туркменистан. В 2023 году председательство перешло Казахстану.