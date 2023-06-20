Международный форум волонтеров проходит в Астане

В течение двух дней более 40-ка спикеров из 34 стран мира, а также делегаты со всех регионов Казахстана, будут обсуждать актуальные вопросы движения добровольцев. Всего запланировано 11 сессий, они затрагивают все сферы деятельности самых неравнодушных и отзывчивых - социальную и инклюзивную, образовательную, инновационную. Поговорят участники и о вкладе добровольцев в решение экологических проблем и даже – в реализацию Целей устойчивого развития. Отметим, в рамках форума состоится презентация казахстанского опыта волонтерской деятельности. Кроме того, для желающих проведут мастер-классы, питчинги и другие мероприятия.

Ширин Абидова, Руководитель ассоциации волонтеров /Узбекистан/

- Сегодняшний форум он показывает то, что Казахстан сегодня готов и в реале сегодняшнего мира продвигает и помогает волонтерам. Казахстан в Центральной Азии имеет свой статус и свои сильные показатели. Очень важный и, наверное, с любовью нужно отметить как руководтсво Казахстана поддерживает и продвигает волонтерство в стране. Казахстан, Кыргызстан, Турккменистан, Таджикистан и Узбекистан и по середине сердце, которое нас всех объединяет. У нас похожий язык, традиции, менталитет, интересы и похожие проблемы. И очень важно, чтобы мы с учетом того в чем мы живем, провигали волонтерство. С одной стороны свободное волонтерство, с другой – систематическое, где руководство наших стран объединяются через призму развития волонтерства.